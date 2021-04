Star Wars: Knights of the Old Republic: Remake wird angeblich von Aspyr entwickelt

Star Wars: Knights of the Old Republic bekommt ein Remake und dieses wird angeblich von Aspyr entwickelt.

Bloomberg Reporter Jason Schreier hat in einem Interview bei der MinnMaxShow, den Entwickler für das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic enthüllt.

Entwickelt wird das Remake angeblich bei Aspyr. Diese haben in der Vergangenheit schon Star Wars-Spiele programmiert beziehungsweise auf mobile Plattformen gebracht. Unter anderem Star Wars: Episode 1 Racer und Jedi Outcast.

Jason Schreier: „Das ist zu diesem Zeitpunkt öffentlich, ich habe im Grunde bestätigt, dass Aspyr – das ist die Firma, die einen Haufen KOTOR-Spiele portiert hat – an dem Remake arbeitet.“

Das gesamte Interview könnt ihr euch im nachfolgenden Video zu Gemüte führen: