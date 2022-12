Overwatch 2: World Cup findet im Jahr 2023 statt

Autor:, in / Overwatch 2

Blizzard Entertainment gibt bekannt, dass nächstes Jahr ein Overwatch World Cup stattfinden wird.

Im Januar werden die 36 Länder und Regionen angekündigt, die beim Overwatch World Cup 2023 antreten. Ab diesem Zeitpunkt können auch Bewerbungen für das Wettkampfkomitee eingereicht werden. Jedes Wettkampfkomitee wird dafür verantwortlich sein, Testspiele für sein Land und seine Region nach den Richtlinien von Blizzard zu organisieren.

Neben den normalen Testspielen werden Spielerinnen und Spiele eine neue Möglichkeit haben, um ihren Platz im Team zu kämpfen, und zwar in Form eines offenen Turnierformats: World Cup Trials.

Im Februar können die siegreichen Spieler in den World Cup Trials einen direkten Platz in den Testspielen für ihr Team verdienen. Spieler können sich trotzdem weiterhin für die normalen Testspiele anmelden, die im März stattfinden. Für die normalen Testspiele müssen Spieler einen Rang von mindestens Diamant erreicht haben, wenn ihr also mitmachen wollt, solltet ihr jetzt die Rangliste erklimmen!

Außerdem bieten die Entwickler allen Spielern nächstes Jahr einige Herausforderungen und Belohnungen zur Feier der Rückkehr des Overwatch World Cups.

Wenn im Juni die Teamkader feststehen, finden die Qualifikationsrunden für den Overwatch World Cup über einen regionalen Online-Wettkampf statt, bei dem von den ursprünglichen 36 Teams 16 in die nächste Turnierphase aufsteigen. Diese 16 Teams treffen dann im Herbst 2023 in einem LAN-Turnier aufeinander, bei dem der erste Champions des World Cups seit 2019 gekürt wird.

Ob ihr nun Profis, angehende Profis oder Gelegenheitsspieler seid, ihr könnt auf verschiedenste Weisen mitmachen. Haltet die Augen nach weiteren Ankündigungen offen, darunter Details zu jeder Phase des Overwatch World Cups 2023, Informationen für Zuschauer und vieles mehr!

Blizzard Entertainment verkündet: „Nach drei Jahren können wir endlich ankündigen, dass der Overwatch World Cup nächstes Jahr zurückkehrt, und zwar größer als je zuvor: ein neues Spiel, neue Spieler und neue Möglichkeiten, euer Land und eure Region auf globaler Ebene ins Rampenlicht zu rücken.“ „Wir werden weitere Details zum Programm veröffentlichen, sobald sie feststehen, hier findet ihr also vorerst einen groben Überblick über den Overwatch World Cup 2023.“