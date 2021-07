Pathfinder: Wrath of the Righteous: Grafik überarbeitet, zwei Story DLCs und mehr

Pathfinder: Wrath of the Righteous erhält eine überarbeitete Grafik, zwei Story-DLCs und mehr.

META Publishing kündigt gemeinsam mit OwlCat Games eine reichhaltigere, dunklere Atmosphäre für Pathfinder: Wrath of the Righteous an, welches ebenfalls ab sofort vorbestellt werden kann.

Zerteilt Feinde, überlebt wildes Wetter und verbreitet Angst und Schrecken in den Straßen – und das bestens in Szene gesetzt dank eines neuen physikalisch basierten Rendering-Systems.

Die technischen und gestalterischen Neuerungen wurden in einem neuen Eintrag im Entwickler-Tagebuch von Entwickler Owlcat vorgestellt. Darüber hinaus hat META Publishing die Vorbestellungen auf Steam, Epic Games Store und GOG eröffnet. Spieler können aus drei Editionen wählen. Die Details zu den Inhalten findet ihr auf der offiziellen Website.

„Unser Ziel war es das Spiel visuell düsterer und geerdeter zu machen“, sagt Alexander Mishulin, Creative Director. „Also mussten wir unsere grafische Pipeline neu entwerfen, um die Art und Weise zu ändern, wie wir mit Modellen, Texturen und Partikeleffekten arbeiten.“

Zwei Story-DLCs und ein vollwertiger Roguelike-Modus als DLC sind geplant und im Season Pass enthalten. Der erste DLC wird neue Abenteuer beinhalten, die den Spieler nach dem Sieg über die Weltenwunde erwarten.

Der zweite DLC bietet eine brandneue Geschichte, die während der Hauptkampagne spielt. Der neue Roguelike-Modus ist teilweise in die Hauptkampagne integriert und bietet einen quasi grenzenlosen Wiederspielwert.

Neue Features in Pathfinder: Wrath of the Righteous:

Handgemalte Texturen

Physikalisch basiertes Renderings

Überarbeitetes Wettersystem

Neue Partikelsysteme und Oberflächen

Dynamische Blitze

Bessere Texturen und realistischere 3D-Modelle

Dunklerer und seriöserer Art-Style

360-Kamera-Steuerung

Inhalte der digitalen Editionen:

Core Edition – enthält eine digitale Kopie des Spiels

Commander Edition – enthält das Spiel, das Artbook, den digitalen OST, die digitale Weltkarte und Ingame-Gegenstände

Mythiс Edition – enthält das Spiel, das Artbook, den digitalen OST, die digitale Weltkarte, Ingame-Gegenstände, den Season Pass mit drei DLCs, darunter ein neuer Roguelike-Modus

Vorbesteller-Boni für jede Edition:

3 zusätzliche Tierbegleiter-Skins

2 In-Game-Gegenstände (Stiefel und Amulett)

Eulenkatze als Haustier im Spiel

Pathfinder: Wrath of the Righteous wird am 2. September für PC erscheinen. PlayStation- und Xbox-Versionen werden noch vor Ende 2021 veröffentlicht.