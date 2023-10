Persona 3 Reload: Junpei ist mehr als der Klassenclown

Autor:, in / Persona 3 Reload

Junpei Iori ist nicht nur für die Rolle des Klassenclowns in Persona 3: Reload auserwählt, er schlägt auch ebenfalls kräftig zu.

Noch ist es etwas hin bis ihr ein weiteres Abenteuer in Persona 3: Reload erleben dürft. In einem weiteren Vorstellungsvideo von ATLUS lernt ihr dieses Mal Junpei Iori kennen.

Junpei ist ein abgedrehter Charakter, mit viel Witz und Charme sowie einem Hang zum Übertreiben. Schnell kristallisiert sich für ihn die Rolle des Klassenclowns heraus. Doch neben plumpen Flirtversuchen, einem abgedrehten Humor sowie seiner charmanten Art ist er noch ein starker Kämpfer.

Junpei Iori wird in Persona 3: Reload von Zeno Robinson vertont, der in My Hero Academia bereits Deidoro Sakaki und Keigo „Hawks“ Takami seine Stimme lieh.

Persona 3 Reload wird am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass erscheinen.

Wer das Spiel für 69,99 Euro vorbestellt, erhält eine Auswahl von abspielbarer Hintergrundmusik obendrauf.

Reach Out to the Truth

Time To Make History

I’ll Face Myself -Battle-

A New World Fool

The Fog

Results

Die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro enthält dazu noch ein digitales Artbook sowie einen digitalen Soundtrack zum Spiel.

Die Digital Premium Edition für 99,99 Euro legt noch einen darauf, neben den Inhalten der normalen sowie Deluxe Edition bekommt ihr:

Persona 3 Reload-DLC-Paket: Umfasst sämtliche kaufbaren Zusatzinhalte für das Spiel.

„P5R Phantomdiebe Kostüm“-Set

„P5R Shujin-Akademie Kostüm“-Set

P5R-Persona-Set 1

P5R-Persona-Set 2

P5R-BGM-Set

„P4G Yasogami High Kostüm“-Set

P4G-Persona-Set