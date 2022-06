Persona 5 Royal: Legendäre Persona-Franchise erscheint für Xbox und Windows

Autor:, in / Persona 5 Royal

Das legendäre Persona-Franchise erscheint für Xbox und Windows – und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar!

Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Persona gehen weiter: Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable erscheinen für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

ATLUS hat, wie wir bereits berichtet haben, angekündigt, dass die von Kritikern hochgelobten Spiele Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable für Xbox und Windows erscheinen und ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass erhältlich sein werden.

Nun wurden weitere Details bekannt gegeben:

Am 21. Oktober 2022 sind die Phantomdiebe zurück, denn Persona 5 Royal erscheint für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Persona 5 Royal: Der Protagonist wird gezwungen, auf eine High School in Tokio zu wechseln und hat dann einen seltsamen Traum. „Du bist wirklich ein Gefangener des Schicksals. In der nahen Zukunft erwartet dich der Ruin.“ Mit dem Ziel der „Rehabilitierung“ vor Augen, muss er andere vor verzerrten Wünschen retten, indem er die Maske eines Phantomdiebs anlegt.

Persona 5 Royal kehrt in epischem Ausmaß zurück und enthält bereits veröffentlichte DLCs.

Persona 4 Golden: „Es heißt, dein Seelenverwandter erscheint, wenn du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher starrst…“ Dieses seltsame Gerücht verbreitet sich langsam in der ländlichen Stadt Inaba, dem neuen Zuhause des Protagonisten, als eine Serie mysteriöser Morde beginnt. Während der Protagonist und seine Teamkollegen der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.

Persona 4 Golden erscheint zum ersten Mal mit Texten auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Persona 3 Portable: „Wenn ich sage, dass zwischen einem Tag und dem nächsten eine Stunde ‚versteckt‘ ist… würden Sie mir glauben?“ Diese unbekannte Zeit ist die „Dark Hour“. Eine ungewohnte Stille verschlingt die Stadt, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge, und jenseitige Monster namens Shadows schwärmen aus. Eines Nachts wird der Protagonist von diesen Shadows angegriffen. Wenn alle Hoffnung verloren scheint, wird die Kraft des Herzens, die Persona, erweckt.

Persona 3 Portable bietet nun nicht nur verbesserte Grafik, sondern wird zum ersten Mal auch mit deutschen, französischen, italienischen und spanischen Texten erhältlich sein.