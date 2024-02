PlayStation 5: Ryan besuchte Studio kurz vor seiner Schließung

Letzte Woche Donnerstag noch besuchte Jim Ryan Sony Interactive Entertainment London. Der CEO kündigte im September seinen Rücktritt an und dreht offenbar noch eine Runde durch die Studios.

Associate Art Manager Izzy postete ein Foto des Besuchs, auf dem mehrere Mitarbeiter des Studios zusammen mit Ryan lächelten und posierten.

Ob sie auch so in die Kamera gelacht hätten, wenn sie gewusst hätten, sie verlieren alle ihren Job?

Wohl kaum.

Ryan wird gewusst haben, dass all die Menschen, die ihm noch alles Gute für den Ruhestand gewünscht haben, schon bald zu den 900 Menschen zählen, die fünf Tage ohne einen Job dastehen werden.

Beim Anblick des Fotos hinterlässt das einen umso bitteren Beigeschmack.

Sony's PlayStation employees at its London Studio were bidding farewell to PlayStation chief Jim Ryan 5 days ago, ahead of his retirement next month. Now they've all been laid off just days after Jim Ryan's visit. https://t.co/0pASBmtAkM

— Tom Warren (@tomwarren) February 27, 2024