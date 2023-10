PlayStation 5: Sogar Zubehör in Japan wird teurer

Autor:, in / PlayStation 5

Kurz nach der Ankündigung der neuen PlayStation 5 Slim-Version erhöht Sony die Verkaufspreise des Zubehörs in Japan.

Erst kürzlich präsentierte Sony das neue Design der PlayStation 5, mit der man die Konsole in Zukunft vertreiben möchte. Auf dem japanischen PlayStation Blog meldeten die Japaner jetzt, dass die Preise für den Markt angepasst werden. Gezielt wird der Verkaufsmarkt in Japan dabei angesprochen, wobei Kunden in Europa und dem Rest der Welt wohl vorerst durchatmen können.

Die Anpassungen im Bereich Zubehör für Japan sehen laut Sony folgendermaßen aus:

DualSense Wireless-Controller (Weiß und Mitternachtsschwarz): 9.480 Yen inkl. MwSt. (derzeit 7.678 Yen). Entspricht ca. 59,87 Euro statt 48,49 Euro .

. DualSense Wireless Controller (Cosmic Red, Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue und Gray Camouflage): 9.980 Yen inkl. MwSt. (derzeit 8.228 Yen). Entspricht ca. 63,02 Euro statt 51,96 Euro .

. Pulse 3D kabelloses Headset: 12.980 Yen inkl. MwSt. (derzeit 10.978 Yen). Entspricht ca. 81,97 Euro statt 69,33 Euro .

. HD-Kamera: 7.980 Yen inkl. MwSt. (derzeit 6.578 Yen). Entspricht ca. 50,39 Euro statt 41,54 Euro .

. Medienfernbedienung: 3.980 Yen inkl. MwSt. (derzeit 3.278 Yen). Entspricht ca. 25,13 Euro statt 20,70 Euro.

Die Preise werden ab dem 18. Oktober in Japan umgesetzt. Für den europäischen sowie amerikanischen Markt besteht derzeit noch keine Ankündigung zur Preisanpassung im Bereich Zubehör.