PowerWash Simulator: Roadmap 2023 enthüllt Akte Muckingham

Macht Platz im Regal für die physische Version von Powerwash Simulator! Außerdem gibt es ein kostenloses Muckingham-Update am 18. April und mehr.

Square Enix und FuturLab kündigten an, dass Powerwash Simulator ab dem 13. Juni 2023 als Einzelhandelsversion veröffentlicht wird und ab sofort vorbestellt werden kann. Gleichzeitig wurde eine kostenlose Erweiterung für Muckingham angekündigt, die ab dem 18. April verfügbar sein wird. Dies markiert den Beginn einer aufregenden Roadmap mit viel Inhalt!

Powerwash Simulator spült die Sorgen mit den beruhigenden Geräuschen von Hochdruck-Wasser weg. Spieler können ihr eigenes Hochdruckreinigungs-Unternehmen starten und jeden Schmutzfleck wegsprengen, den sie finden können. Powerwash Simulator konzentriert sich mit einer einzigartigen Interpretation des Simulationsgenres auf die Entspannung der Spieler.

Powerwash Simulator Einzelhandelsversion – ab dem 13. Juni 2023

Sammler und Konsolenspieler dürfen sich freuen! Powerwash Simulator kann jetzt als Einzelhandelsversion vorbestellt werden – alles, was man für eine erfolgreiche Hochdruckreinigungs-Firma braucht, in einer kleinen, praktischen Hülle. Räumt dem Spiel einen Ehrenplatz in eurem Regal frei oder verschenkt etwas Entspannung. Poliert eure Hochdruckreinigungs-Künste oder die eurer Liebsten auf, bevor die Gartenpartys des Sommers starten!

Diese Einzelhandelsversion erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Für Nintendo Switch ist das Game ebenfalls als Downloadcode in der Box erhältlich.

Akte Muckingham (Update 1.2) erscheint am 18. April 2023

Spieler erinnern sich vielleicht an Jobs in der Mauka-Aitu-Wüste, bei denen sie eine antike Statue, ein beeindruckendes Monument und eine alte Dampflok gereinigt haben. Hier gibt es nicht nur alte Relikte, sondern neuerdings auch fortschrittliche Technologie – nämlich die Solarstation und eine riesige Satellitenschüssel. Es ist eure Aufgabe, den ganzen Sand wegzuspülen und alles glänzen zu lassen.

Von der trockenen, staubigen Wüste geht es weiter in das erfrischende Grün des Freizeitgeländes von Muckingham, in dem ein verdreckter Foodtruck die Aussicht ruiniert. Wenn ihr mit ihm fertig seid, wird er das glänzende Juwel des Parks sein.

Wer sein Wissen über die Gegend auffrischen möchte, kann dies mit den bereits vorhandenen Bonus-Jobs tun, denen neue Geschichten hinzugefügt wurden, welche die Hauptgeschichte ergänzen (aber nicht fortsetzen). Damit werden sie mit diesem Update und jeglichen zukünftigen Erweiterungen für das Muckingham-Universum in Einklang gebracht. Spielt sie erneut für weitere Erzählungen und Informationen aus eurer liebsten, verdreckten Stadt.

Roadmap

2023 wird es weitere Spezialpakete und Updates geben, in denen ihr Muckingham und weitere Orte besuchen dürft. Auf der Roadmap unten gibt es Hinweise auf das, was noch kommt. Die Roadmap wird mit jeder Ankündigung aktualisiert.