Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Befindet sich noch immer in Konzeptionsphase

Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird keinen Auftritt auf der Ubisoft Forward haben, ist laut Ubisoft aber „sehr lebendig“.

Ubisoft hat ein Update zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake veröffentlicht, demnach befindet sich das Projekt in der Konzeptionsphase.

Nach mehrfachen Verschiebungen und dem Wechsel des Entwicklerteams, bekräftigte Ubisoft im Herbst 2022, dass die Entwicklung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake nicht eingestellt wurde. Die Hausmesse Ubisoft Forward überspringt das Spiel allerdings, wie das Unternehmen in einem Tweet verkündete. Produzent Jean-Francois Naud und Game Director Michael McIntyre gaben im Interview ein Update zum aktuellen Status der Entwicklung.

Wie Naud ausführte, befindet sich das Spiel derzeit in der Konzeptionsphase: „Seit wir das Projekt übernommen haben, haben wir uns das Feedback der Community angesehen und unseren Weg gefunden, das Spiel umzusetzen. Jetzt bauen wir das Team auf, legen die Prioritäten fest, stellen Prototypen zusammen, testen Elemente und prüfen, wie wir auch das Feedback der Community in die Entwicklung einbeziehen können.“ „Es befindet sich noch in einem frühen Stadium und die Spieler sollten nicht erwarten, dieses Jahr mehr über das Spiel zu erfahren, aber seien Sie versichert, dass wir alle unsere Stärken und unser Herz in dieses Projekt stecken.“

McIntyre betonte in Bezug auf die Technik, dass die Spieler heutzutage mehr erwarten, als eine ausgefeiltere Version des Originals zu erhalten. Ubisoft Montreal habe in Bezug auf Charaktersteuerung umfangreiches Fachwissen erarbeitet, dabei müsse nun geprüft werden, wie dieses auf ein Spiel mit dem Geist wie Prince of Persia angewendet werden kann.

Das Team hat laut Naud Zugang zu „haufenweise Dokumentationen“, auch Einblick in Ehrgeiz und Intention des ursprünglichen Entwicklerteams. Somit werden Verbesserungen sowohl an Steuerung und Kampf, als auch der Geschichte vorgenommen. Dabei plant das Teams, dies „nuancierter und raffinierter“ zu präsentieren, wobei sie sich selbst treu bleiben soll.

Während beim Schwierigkeitsgrad eine Ausgewogenheit zwischen Zugänglichkeit für Neueinsteigern und Herausforderung für erfahrene Spieler angestrebt wird, deutet McIntyre an, dass auch Barrierefreiheitsfunktionen berücksichtigt werden sollen.

„Einer der großen Fortschritte in der Branche in den letzten 20 Jahren sind Barrierefreiheitsfunktionen, Möglichkeiten, mit denen Spieler ihr Spielerlebnis an ihre Spielgewohnheiten anpassen können. Und das wird Neulingen den Einstieg in dieses Spiel erleichtern, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt ein solches Spiel nicht hätten spielen können, da diese Barrierefreiheitsfunktionen weit von der Norm entfernt waren. Das ist ein weiterer Aspekt, den wir berücksichtigen möchten, um Neulingen den Einstieg in diese Art von Spiel zu erleichtern“, führte er aus.

Das Interview zeigt auf, dass vor dem Team eine Menge Arbeit liegt und der weitere zeitliche Verlauf noch nicht absehbar ist.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake wurde ursprünglich für PS4, Xbox One und PC angekündigt, dazu sollte ebenfalls Unterstützung für PS5 und Xbox Series X/S folgen.