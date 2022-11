Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Entwicklung nicht eingestellt bestätigt Ubisoft erneut

Ubisoft bestätigt in einer Update-Nachricht auf seiner Webseite, dass Ubisoft Montreal weiterhin am Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time arbeitet.

Im Zuge der offiziellen Ankündigung des Remakes zu Prince of Persia: The Sands of Time im Jahr 2020 hagelte es aufgrund der schlechten visuellen Qualität des Spiels verheerende Kritik der Fans. Es folgten mehrere Verschiebungen und letztendlich ein Wechsel des Entwicklerstudios zu Ubisoft Montreal.

Da bereits seit Monaten Funkstille um das Action-Adventure herrschte, machten sich langsam Bedenken bezüglich einer möglichen Einstellung der Entwicklung breit. Dass dem nicht so ist, versicherte jetzt Ubisoft in einer Update-Nachricht zum Spiel.

Dieses sei nicht eingestellt worden und befinde sich weiterhin bei Ubisoft Montreal in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin plant man in einem der zukünftigen Updates bekannt zu geben. Zudem gibt das Unternehmen an, derzeit keine Pläne für weitere Prince of Persia-Remakes zu haben.

Dass eine Veröffentlichung nicht vor April 2023 vonstattengehen wird, bestätigte Ubisoft bereits Anfang des Jahres. Neben dem Prince of Persia: The Sands of Time Remake soll sich Berichten zufolge ein von den Ori-Spielen inspiriertes 2,5D Prince of Persia bei Ubisoft Montpellier in Arbeit befinden.