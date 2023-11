Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Wichtiger Meilenstein wurde erreicht

Das Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake erreichte jetzt intern einen wichtigen Meilenstein, wie Ubisoft mitteilt.

Ein positives Update zur Entwicklung des Remakes von Prince Of Persia: The Sands Of Time gab Ubisoft jetzt ab. Der Publisher schrieb über den offiziellen Social-Media-Kanal auf X, dass man intern einen wichtigen Meilenstein erreicht habe und die Entwicklung weiter voranschreite.

Auf X heißt es: „Wie ihr wisst, arbeitet das leidenschaftliche Team von UbisoftMTL an der Neuinterpretation dieser legendären Geschichte, und wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass das Projekt einen wichtigen internen Meilenstein erreicht hat und die Entwicklung voranschreitet.“

Prince Of Persia: The Sands Of Time feiert seinen 20. Geburtstag, da kommt dieses Update gerade Recht, auch, wenn aus dem Update nicht hervorgeht, um welche Art von Meilenstein es sich handelt.