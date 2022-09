PUBG: Battlegrounds: Infos zu Continental Series 7 Europe Grand Finals

Vom 30. September bis zum 2. Oktober und vom 7. bis zum 9. Oktober finden die Grand Finals der PUBG Continental Series 7 (PCS7) Europe statt.

Bei dem von KRAFTON, Inc. veranstalteten Online-Turnier für PUBG: Battlegrounds kämpfen die Spieler sechs Tage lang in 30 Matches um einen Teil des Preispools von 250.000 US-Dollar. Das Turnier ist die letzte Chance für Teams, PUBG Global Championship (PGC) Punkte zu sammeln. Mit diesen können sie sich einen Platz bei der PGC 2022 sichern, die Anfang November in Dubai stattfindet.

Der PCS7-Europameister nimmt unabhängig von der Gesamtzahl der gesammelten Punkte automatisch an den PGC 2022 teil.

32 Teams haben an den Playoffs teilgenommen, von denen sich 16 für die Grand Finals qualifiziert haben. Dabei dominierten OVERPEEKERS und Northern Lights ihre jeweiligen Gruppen in der Gruppenphase, während NAVI, Austrian Force, ACEND, ENCE und Question Mark alle ebenfalls starke Leistungen zeigten. The Woo lieferten eine beeindruckend spannende Performance ab und zogen mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Bystanders in die Grand Finals ein.

Am ersten Tag der Eliminierungsphase dominierte Win or Die mit unglaublichen 49 Eliminierungen und drei Chicken Dinners. FaZe Clan wurde knapp Zweiter, während HOWL, FUT Esports, Fella’s und Polish Power sich ebenfalls für die Grand Finals qualifizierten. Das Schicksal der verbleibenden zwei Plätze wurde in der Letzten Chance-Phase entschieden. Nach einem Tag voller Aufregung und Überraschungen gingen dort Team Exalt und Stardust als Sieger hervor.

Fans können alle Matches live auf den offiziellen PUBG: Battlegrounds und PUBG: Esports YouTube– und Twitch-Kanälen verfolgen. Dort werden sie von den PUBG: BATTLEGROUNDS Talenten Marten „Avnqr“ Gøth, James „Kaelaris“ Carrol, Richard „Saga“ Sharples, Mike “hypoc” Robins und Tobias „TheNameIsToby“ Wiinblad begleitet.

Die Matches werden auch auf Deutsch auf dem offiziellen PUBG: Battlegrounds DE Twitch-Kanal, mit den Hosts Patrick „InviSan“ Schadewitz, Kathryn „Lady_de_Rose“ Eykelen, Daniel „Rubal8er“ Rubalcado, Adnan „Souljah87“ Rashid und Klaus „Trauni“ Parzinger, übertragen.