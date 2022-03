Rainbow Six Siege: Neue Karte Emerald Plains auf PC-Testserver spielbar

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Die neue Karte Emerald Plains ist auf dem PC-Testserver von Rainbow Six Siege jetzt spielbar.

Ubisoft arbeitet an einer neuen Karte für Rainbow Six Siege. Emerald Plains soll dem Taktik-Shooter in Jahr 7, Season 1: Demon Veil hinzugefügt werden.

Über die Inhalte hatten wir bereits in dieser Meldung berichtet.

Bevor die neue Karte für alle Spieler verfügbar sein wird, wollen die Entwickler sie auf einem Testserver für Teilnehmer zwecks Feedback veröffentlichen.

Zwar gibt es den Testserver nur auf dem PC und nicht auf Konsolen, doch könnt ihr euch bei Ubisoft melden, um für die PC-Version Zugriff zu erhalten.

Denn, Emerald Plains ist auf dem Server ab sofort verfügbar und die Entwickler hoffen auf reichlich Feedback zum neuen Spielplatz für die Operatoren.

In einem neuen Entwickler-Video erzählt und zeigt euch der Level-Designer Josam L René die neue Karte.