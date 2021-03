Red Dead Redemption 2: Letzte Chance auf Outlaw-Pass 4 in dieser Woche

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Nutzt in dieser Woche die Chance auf den Outlaw-Pass 4, erhaltet Kopfgeldjäger-Boni und mehr in Red Dead Redemption 2.

In dieser Woche läuft der Outlaw-Pass #4 aus und eine brandneue Auswahl an Belohnungen steht in den Startlöchern.

Aktuelle Pass-Besitzer haben Grund zu feiern: In dieser Woche gibt es eine kostenlose Schatzkarte nur fürs Spielen sowie 5.000 XP für den Weg zu Rang 100, durch den das begehrte Morement-Outfit freigeschaltet wird.

Außerdem erhalten alle Spieler von Red Dead Online eine kostenlose Fähigkeitskarte als Belohnung, die ihnen hilft, in der Wildnis zu bestehen.

Boni für Kopfgeldjäger

Kopfgeldjäger können in dieser Woche auf unterschiedliche Weise ein Vermögen machen. Zum einen erhalten alle lizenzierten Kopfgeldjäger 2.000 Rollen-XP und doppelte Rollen-XP für Kopfgeldjagden sowie ein Angebot für 30 % Rabatt auf einen beliebigen Kopfgeldjäger-Gegenstand der Stufe „etabliert“ oder „anerkannt“.

Der erfolgreiche Abschluss legendärer Kopfgeldjagden bringt jeweils eigene Belohnungen: Zusätzlich zu den doppelten Rollen-XP erhalten Kopfgeldjäger in den nächsten 7 Tagen doppelte Fähigkeitskarten-XP.

Alle Besitzer einer renommierten Kopfgeldjägerlizenz können sich auf ihr Pferd schwingen und dieselben Vorteile in allen 39 berüchtigten Kopfgeldjagden verdienen. Begebt euch zu den aufgeführten Orten mit Steckbrieftafeln, geht auf den rechten Steckbrief und wählt mit der Oben/Unten-Taste eine dieser berüchtigten Kopfgeldjagden aus:

Annesburg — Tobin Andersons Zerstörer

Armadillo — Die Schlachter vom Benedict-Pass

Benedict Point — Los Pasajeros

Blackwater – Thaddeus Walters Männer

Rhodes — Die Bellingham-Brüder

Riggs Station — Bartholomew Browns „Herrschaften“

Saint Denis —Hoare, Roache und Gault

Strawberry —Die Eingeweihten

Tumbleweed —Addison Wyes „Ausbrecher“

Valentine —Allen, de la Mare und Fitch

Van Horn —Bradshaw, Colt und Penn

Wallace Station —Theodore Xaviers Jagd

Ganz gleich, ob ihr die Verbrecher erledigt oder sie lebend fangt, erhaltet ihr für jede absolvierte legendäre oder berüchtigte Kopfgeldjagd neben der Geldbelohnung auch 25 vergiftete Wurfmesser und 100 Schuss Express-Gewehrmunition geschenkt.

Begebt euch zur nächsten Steckbrieftafel, um mehr über die gesuchten Personen zu erfahren und euren nächsten Auftrag zu starten.

Telegramme aus „Eine neue Einkommensquelle“

Sollten sich keine Telegramme aus „Eine neue Einkommensquelle“ in eurer Tasche befinden, schaut in eurer Truhe im Lager oder bei einer Postmeisterei nach einer Nachricht eures mysteriösen Brieffreundes J. Schließt vor dem 15. März erfolgreich „Wageneskorte“ ab, indem ihr einen Lieferwagen von Brittlebush Trawl aus begleitet, und erhaltet ein Angebot über 30 % Rabatt auf den Kopfgeldjägerwagen.

Die Rabatte der Woche

40 % auf alle Gewehre

30 % auf alle Waffenvarianten für Kopfgeldjäger

30 % auf Zweitholster und das verstärkte Lasso

30 % auf alle Fähigkeitskarten & -verbesserungen

Prime Gaming

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält Gutscheine für:

Eine kostenlose Kopfgeldjäger-Lizenz

Einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Alle, die ihr Konto vor dem 15. März mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten zudem einen Gutschein für 5000 Club-XP, ein Angebot für 50 % Rabatt auf die Repetierflinte und 200 Flintengeschosse.