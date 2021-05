Remnant: From the Ashes: Next-Gen-Upgrade erscheint nächste Woche

Das Next-Gen-Upgrade für Remnant: From the Ashes erscheint nächste Woche für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Remnant: From the Ashes erhält am 13. Mai 2021 ein Next-Gen-Upgrade. Konsolenspieler auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 können sich also jetzt schon auf ein kostenloses Update freuen, was das Spiel für die neuen Konsolen optimieren wird.

Remnant: From the Ashes läuft nach der Aktualisierung dann mit 4K bei 30fps oder 1080p bei 60fps sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf Xbox Serie X/S.

Ebenfalls am 13. Mai wird Remnant: From the Ashes über die Microsoft Store App und die Xbox App für Windows 10 verfügbar sein oder kann als Teil des Xbox Game Pass für PC-Programms abgerufen werden – jeweils mit Cross-Play-Unterstützung für Xbox One- und Xbox Series X/S-Spieler.