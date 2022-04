Research and Destroy: Rundenbasierter Shooter im Xbox Game Pass verfügbar

Autor:, in / Research and Destroy

Der rundenbasierte Shooter Research and Destroy ist ab heute für Xbox-Konsolen inklusive Xbox Game Pass verfügbar.

Spike Chunsoft veröffentlicht heute Research and Destroy für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und Steam.

Das von Implausible Industries entwickelte rundenbasierte Actionspiel ist auch über den Xbox Game Pass und den PC Game Pass erhältlich.

Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten können Research and Destroy auch über die Cloud mit Xbox Cloud Gaming (Beta) spielen.

Chris Willacy, Daniel Markiewicz und Kees Gajentaan, Mitglieder des in Japan ansässigen Indie-Entwicklerteams von Implausible Industries sagten über die Verwirklichung ihrer Vision und die Veröffentlichung des Spiels auf allen wichtigen Konsolen und dem PC:

„Research and Destroy ist endlich erschienen! Wir können es selbst kaum fassen. Wir haben dieses Studio vor all den Jahren mit dem Ziel gegründet, Spiele herauszubringen, die nur aus unseren eigenen Ideen und Bemühungen entstanden sind, und nach vielen interessanten Umwegen ist es nun endlich da, und das auf viel mehr Plattformen, als wir uns damals vorstellen konnten. Wir hoffen, dass ihr Research and Destroy genauso gerne spielt, wie wir es gemacht haben.“

Das Unternehmen kündigte außerdem Kostüm-Pakete an, die auf beliebten Serien von Spike Chunsoft basieren, darunter Danganronpa, STEINS;GATE, AI: THE SOMNIUM FILES und Zero Escape.

Jedes Kostümpaket wird zum Release für 2,99 Euro erhältlich sein. Ein Bundle mit allen vier Kostümpaketen wird zusätzlich für 9,99 Euro erhältlich sein.

Research and Destroy im Microsoft Store

Über Research and Destroy

Research and Destroy ist ein rundenbasiertes Actionspiel mit lokalen und Online-Koop-Modi. Steuert drei geniale Wissenschaftler, erforscht und entwickelt seltsame neue Waffen und Apparate, um die übernatürliche Horde zu vernichten, die die Menschheit überrennt!

ERFORSCHEN: Erhaltet neue Erkenntnisse zur übernatürlichen Bedrohung über Vivisektion auf dem Kampffeld und entwickelt dann radikale Verbesserungen für jede merkwürdige Waffe und jeden faszinierenden Apparat!

VERNICHTEN: Plant voraus und kämpft dann in einer Kombination aus rundenbasierter Strategie und Echtzeit-Shooter. Jede Sekunde zählt!

KOOP: Passt das Aussehen eurer Wissenschaftler an und spielt jederzeit online oder lokal mit Freunden!

KAMPAGNE: Passt eure wissenschaftliche Guerillataktik an, um die Kampagnenkarte zu bewältigen und die Quelle der Übernatürlichen zu finden. Jeder Durchgang ist anders!