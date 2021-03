Rust Console Edition: Termin zur Closed-Beta in Kürze

Die Entwickler von Rust Console Edition geben bekannt, dass die Vorbesteller der Deluxe und Ultimate Ausführung des Spiels in Kürze die Einladungen zur Closed-Beta erhalten werden. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern, wenn das Action-Adventure am 21. Mai 2021 veröffentlicht werden soll, bzw. Deluxe und Ultimate Besitzer bereits am 18. Mai Zugang erhalten.

For clarification, the exclusive closed beta test for pre-orders will start at a later date. We will have more information about it soon! @ID_Xbox

— Rust Console Edition (@playrustconsole) March 26, 2021