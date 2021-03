Anthem: Direktor verlässt BioWare nach rund 10 Jahren

Jonathan Warner, bekannt als Director für Anthem, hat auf Twitter verlauten lassen, dass er das Studio verlassen hat. Fast eine Dekade war er für BioWare tätig. Er gab nicht an, woran er als Nächstes arbeiten wird. Lediglich, dass er weiterzieht um „an neuen Dingen zu arbeiten“.

Jonathan Warner auf Twitter: „So, heute ist mein letzter Tag bei BioWare, ich ziehe weiter, um an neuen Dingen zu arbeiten. BioWare war für fast 10 Jahre die Heimat meines dankbaren Herzens und ich wünsche ihnen nur das Beste. DA, ME und SWTOR sind in guten Händen und ich kann es kaum erwarten, sie von dieser des Bildschirms zu spielen.“