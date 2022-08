Sea of Thieves: Neue Schiffsanpassungen und weitere Inhalte aus Season 7 im Video

Autor:, in / Sea of Thieves

Schaut euch die vielen neuen Inhalte für Sea of Thieves Season 7 an, inklusive den neuen Schiffsanpassungen.

Piraten und alte Seebären freuen sich auf Season 7 in Sea of Thieves, die in dieser Woche mit neuen Inhalten in See stechen wird.

Entwickler Rare zeigt die neuen Inhalte jetzt ausführlicher im Video.

Unter anderem dürft euch darauf freuen, euer eigenes Schiff nicht nur kaufen, sondern es auch anpassen zu können. Wählt aus einer Reihe von Dekorationen die passenden aus und entscheidet, welchen Stuhl, Tisch oder Teppich ihr in eurer Kapitänskajüte haben möchtet.

Anpassungen für das Schiff schaltet ihr unter anderem über das neue Meilensteine-Fortschrittssystem frei. Über das Logbuch könnt ihr jederzeit einsehen, was ihr für die Freischaltung von Belohnungen tun müsst.

Darüber hinaus warten auf euch neue bzw. einfacherer Aktivitäten und viele Verbesserungen, die das Leben eines Captains und seiner Crew einfacher machen, wenn sie sich auf rauer See oder an Land befinden.

Im Video könnt ihr auch schon einen kurzen Blick auf die 100 neuen Belohnungen werfen, die die neue Season mit sich bringt. Darunter Flaggen, Segel, Narben und Stile. Optional wird auch ein Beute-Pass mit 13 weiteren Belohnungen zum Kauf angeboten.

Sea of Thieves Season 7 startet am 04. August auf Xbox und PC.