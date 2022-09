SEGA: Dreamcast-Konsole erschien heute vor 23 Jahren

Die Dreamcast-Konsole von SEGA erschien heute vor 23 Jahren in den USA und zwar am 9. September 1999.

SEGA-Fans werden sich bestimmt an diesen Tag erinnern, denn heute vor 23 Jahren am 09.09.1999 wurde die Dreamcast-Konsole in den USA veröffentlicht. Peter Moore erinnert sich bis heute gerne an diesen Tag zurück und berichtet, dass man die größten 24 Stunden in der Geschichte des US-Einzelhandelsumsatzes im Unterhaltungsbereich erzielen konnte.

Peter Moore erinnerte sich bereits im vergangenen Jahr mit folgenden Worten: „Dreamcast kam in NA auf den Markt und läutete ein, was für Millionen von Menschen heute selbstverständlich ist … Online-Konsolenspiele. Irgendwie haben wir es geschafft, dass die Spiele über ein 56k-Einwahlmodem liefen, und wir haben die größten 24 Stunden in der Geschichte des US-Einzelhandelsumsatzes im Unterhaltungsbereich erzielt!“

Der Erfolg war aber nicht von langer Dauer und das Schicksal durch die starke PlayStation-Konkurrenz schnell besiegelt. Trotz vieler grandioser Spiele konnte die Dreamcast-Konsole nicht genügend Spieler erreichen, was laut vielen Fans auf die fehlende Werbung in Europa und anderen Ländern zurückzuführen war.

Welcher Erinnerungen habt ihr an die SEGA Dreamcast-Konsole und welche SEGA-Spiele zählen bis heute zu euren Favoriten?