SEGA: Seltenes Mega Drive-Spiel für fast 10,000 $ verkauft

Autor:, in / SEGA

Unglaublich, aber wahr: Ein über 30-Jahre altes Spiel für den Mega Drive wurde auf eBay für 7,870 £ verkauft – umgerechnet also fast 10,000 $ (oder knapp über 9000 €). Doch um welches Spiel handelt es sich eigentlich und wieso ist es so viel wert?

Es handelt sich um das Spiel „Lakers Vs. Celtics and the NBA Playoffs“ und erschien bereits im Jahr 1989 für MS-DOS-kompatible PCs und 1991 für den SEGA Mega Drive.

Doch, obwohl die NTSC-Version des Spiels (also die US-amerikanische Version) nicht einmal mehr als 5,- bis 20,- Dollar wert ist, gilt insbesondere die europäische Version des Spiels als heiliger Gral unter Spielsammlern. Der Grund: In Europa ist das Spiel nie erschienen.

EA hatte das Spiel damals für einen Release außerhalb der USA vorbereitet und auch an Spielmagazine wie CVG zum Testen versendet, doch kurz vor Release gab es Probleme mit den Lizenzen, weswegen die Veröffentlichung in letzter Minute abgesagt wurde.

Bestätigt ist, dass gerade einmal 13 Kopien der europäischen Version weltweit existieren, was den Wert jeder einzelnen Version enorm in die Höhe treibt. Doch es wird noch kurioser: Das Spiel auf den Cartridges selbst ist genau dasselbe wie die amerikanische Version – lediglich die Verpackung unterscheidet sich.