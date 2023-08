Senua’s Saga: Hellblade 2: Senua Darstellerin besucht die Gamescom

Auf der Gamescom hat Melina Jürgens ihren Besuch angekündigt. Die deutsche Schauspielerin verkörperte in Hellblade: Senua’s Sacrifice die Hauptrolle von Senua und wird auch im Nachfolger Senua’s Saga: Hellblade 2 wieder die Performance übernehmen.

In einer Videobotschaft gab Jürgens an, vom 23. bis 26. August in Köln am Xbox-Stand zu sein, dort könnt ihr vorbeischauen und Hallo sagen.

Die Anwesenheit von Jürgens lässt darauf hoffen, vielleicht einen konkreten Termin für Senua’s Saga: Hellblade 2 für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass zu erfahren.