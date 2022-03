Serial Cleaners: Tatortreiniger schleicht im blutigen Gameplay-Trailer

Autor:, in / Serial Cleaners

Wer ein Verbrechen verübt, der will keine Spuren hinterlassen. Auch die Mafia will nicht mit Morden in Verbindung gebracht werden. Daher gibt es den tollen Beruf des Mafia-Tatortreinigers.

Im von Draw Distance entwickelten Stealth-Actionspiel Serial Cleaners schlüpft ihr gleich in mehrere solcher Rollen und übernehmt blutige Jobs als exzentrische „Reinigungskräfte“.

Im neuen Gameplay-Trailer könnt ihr den Mafia-Tatortreinigern über die Schulter schauen und vielleicht einige Tipps abgreifen, damit ihr demnächst nicht erwischt werdet.