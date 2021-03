SMITE: Battleground of the Gods: Feier zum 7. Geburtstag

SMITE: Battlegrounds of the Gods bekam zum 7. Geburtstag ein neues Update geschenkt. Dieses trägt den Namen Talons of Tyranny und beinhaltet unter anderem ein neues Event und einen neuen Battlepass.

Es gibt außerdem ein kostenloses zweiwöchiges Event mit dem Namen Birthday Bash. Dort könnt ihr Quests abschließen und Geschenke in Form von Avataren, Boostern und Gems verdienen. Jeden Tag gibt es etwas Neues.

Ein täglicher Login kann deshalb durchaus lohnenswert sein. Wenn ihr sechs Gegenstände gesammelt habt, könnt ihr euch den „Classic Ao Kuang Kukulkan“-Skin freischalten. Zudem gibt es zur Feier des Tages 50 % Rabatt auf Gems und dem Ultimate God Pack.

Das Update startet das neue Talons of Tyranny-Event, welches das hauptsächliche Frühlings-Event ist. Dazu gesellt sich auch der neue Heroes of the Wild Battle Pass. Solltet ihr diesen käuflich erwerben, erhaltet ihr sofort den Heroic Husky Fenrir. Durch weiteres leveln des Passes schaltet ihr Sushi Neko Bacchus und Chibi Inu Amaterasu frei. Als finale Belohnung wartet dann die absolut coolste Katze der Stadt auf euch, Nekomancer Zhong Kui.