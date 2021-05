Star Wars Jedi: Fallen Order: Next Gen-Update und viele Rabatte bis zum Star Wars-Tag

Für Star Wars Jedi: Fallen Order kommt das Next Gen-Update und es gibt viele Preissenkungen auf Star Wars-Spiele.

Am 04. Mai ist es wieder so weit. Es ist Star Wars-Tag. Neben einigen Deals, die es bis zu diesem Tag und teilweise darüber hinaus für Spiele, Filme und Add-Ons geben wird, gibt es auch erste Informationen zum Next Gen-Update für Star Wars Jedi: Fallen Order, wie wir bereits berichtet haben.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Next Gen-Update kommt diesen Sommer mit vielen Verbesserungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Dies wird ein kostenloses generationsübergreifendes Upgrade für aktuelle Besitzer sein. Weitere Details werden bald bekannt gegeben.

Zudem gibt es aktuell bis zu 70 % Rabatt auf die Standard- und Deluxe-Editionen! Das Angebot gilt vom 28. April bis 12. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Origin und Steam!

EA Star Wars Triple Bundle

Bis zu 50 % Rabatt auf Xbox und Origin!

Dieses Bundle enthält Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition und Star Wars Battlefront II: Celebration Edition!

Dieses Angebot ist gültig vom 30. April bis 11. Mai für PlayStation, Xbox, PC, Epic Games Store, Origin und Steam!

Minecraft

Neue Minecraft Character Creator-Gegenstände und Emotes zum Thema Star Wars!

Kostenlose Star Wars R2-D2 Beanie! Erhältlich in Minecraft!

Erhaltet bis zu 33 % Rabatt auf Star Wars Skins!

Das Angebot gilt vom 30. April bis zum 6. Mai. Erhältlich im Minecraft-Marktplatz!

The Sims 4: Star Wars: Journey to Batuu

Erhaltet bis zu 40 % Rabatt auf das Spiel!

Dieses Angebot ist gültig vom 30. April bis 04. Mai für Xbox!

Star Wars: Battlefront II

Bis zu 75 % Rabatt auf das Spiel!

Dieses Angebot ist gültig vom 28. April bis 12. Mai für PlayStation, Xbox, Origin, Epic Games Store, und Steam!

Star Wars: Episode I Racer

Bis zu 65 % Rabatt auf das Spiel!

Dieses Angebot ist gültig vom 28. April bis 12. Mai für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, GOG, Origin, und Humble!

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Bis zu 65 % Rabatt auf das Spiel!

Dieses Angebot ist gültig vom 28. April bis 12. Mai für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, GOG, Origin, und Humble!

Star Wars: Squadrons

Neue kosmetische Gegenstände für das Imperium und die neue Republik. Start ist der 04. Mai.

Bis zu 50 % Rabatt auf das Spiel. Gültig vom 28. April bis 12. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Origin, und Steam!

Zusammenfassung der Xbox-Deals