Starfield: Brief an Tester von Todd Howard

Noch nie zuvor wandte sich Todd Howard, Game Director und Executive Producer für Bethesda Game Studios, in Briefform an die Spieletester, bis Starfield kam.

Todd Howard ist eines der Urgesteine der Videospielbranche, der wegweisend für viele Projekte als Director arbeitete. Der Kontakt zum Publikum, wie der Presse, sollte für den 52-Jährigen daher kein Problem sein. Neue Projekte erfordern daher offenbar ungewöhnliche Maßnahmen für den Starfield-Chef.

Erstmalig erhielten Tester von Starfield zu dem Spiel nicht nur Merchandise oder einen NDA-Vertrag, ebenfalls wendete sich Todd Howard in einem Brief direkt an alle Spieltester. Auch unser Tester SGaryMovie erhielt zu seiner Starfield-Testversion einen solchen Brief.

In dem Schriftstück erinnert Todd sich zurück an die Zeit, als die Entwicklung von Starfield startete, ebenso wie besonders das Projekt direkt von Anfang an war.

Todd Howard schrieb: „In den 30 Jahren, in denen ich Spiele entwickel, kann ich mich nicht erinnern, den ersten Testern eines Spiels einen persönlichen Brief hinzugefügt zu haben. Andererseits haben wir auch noch nie ein Spiel wie Starfield gemacht.“

Die Entwicklung der Weltraumodyssee startet vor 10 Jahren, direkt nach dem Abschluss der Entwicklungsarbeit zu Fallout 4. Gerade schwierige Phasen wie die Coronapandemie waren für ihn und sein Team eine Herausforderung. So gab es Punkte, an denen er dachte, das Spiel würde in der gewünschten Form „Niemals existieren“.

Rückblickend schrieb er:“Die anfängliche Entwicklung begann mit einem kleinen Team direkt nach Fallout 4 Ende 2015. Die Konzeption, Gestaltung und Entwicklung neuer Technologien für das, wovon wir träumten, dauerte viel länger als wir erwartet haben.“ „2020 hatten wir die volle Produktionsgröße des Teams von 275 Mitarbeitern erreicht, gerade als die Welt durch die Pandemie auf den Kopf gestellt wurde.“ „Wir mussten auf eine völlig neue Art und Weise arbeiten und uns an die vielen Veränderungen in unserem Leben anpassen, einschließlich des Todes unseres Firmengründers sowie der Aufnahme bei Xbox.“ „Es gab viele Tage, an denen wir dachten, das Spiel würde vielleicht nie existieren, und wir hätten uns sicherlich viel mehr aufgetragen, als wir eigentlich schaffen konnten. Entwicklung ist nie ein gradliniger Weg, oft ist er kurvenreich und tückisch.“

Abschließend bedankte sich Howard für die Zeit der Spieler und Tester, dem Feedback sowie der Begeisterung für Starfield.

„Im Namen aller bei Bethesda möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zum Spielen genommen haben. Vielen Dank, dass Sie ihre Gedanken und Abenteuer mit der Welt teilen. Wir sind überaus aufgeregt (und ehrlich gesagt auch ein wenig ängstlich und nervös), alles über diese Zeit zu erfahren.“

Starfield kann derzeit von allen Premium-Edition oder Constellation-Edition-Besitzern gespielt werden. Reguläre Käufer sowie die Nutzer der Game Pass Version ohne Premium-Upgrade dürfen ebenfalls ab heute ihren Dienst antreten.

Wer noch gespannt wartet, sollte sich unseren ausführlichen Starfield Test nicht entgehen lassen.