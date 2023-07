Starfield: Combatech-Waffen fürs Weltall konzipiert

Einblicke in die Gestaltung der Waffen von Starfield gab Dane Olds in einem Interview auf der offiziellen Seite zum Spiel.

Der Lead Weapons Artist bei Bethesda hob im Gespräch die CombaTech-Waffen des Rollenspiels hervor, die speziell mit dem Gedanken für eine Nutzung im Weltraum konzipiert wurden.

Olds erzählte: „Beim Erstellen der CombaTech-Waffen in Starfield wollten wir für die Raumfahrt optimierte Gegenstände erschaffen. Das bedeutete, das Gewicht so weit wie möglich zu verringern und alles so kompakt zu machen, dass sie in den beengten Raum an Bord eines Raumschiffs passen würden. Daher sind unsere CombaTech-Waffen hauptsächlich wie Hinterschaftlader gestaltet und bestehen aus leichten Metalllegierungen und Polymeren.“