Starfield: Entwicklungszeit betrug mehr als sechs Jahre

Es war im Juni 2018, als Bethesda Softworks sein neues Rollenspiel Starfield mit einem Teaser ankündigte. Das ist nun rund fünf Jahre her. Doch der Beginn der Entwicklung liegt noch weiter zurück.

Im Falle von Starfield sind es sogar mindestens sechseinhalb Jahre. So lange ist zumindest Tyler Fischesser am Rollenspiel beteiligt, wie er jetzt über Twitter verriet. Der Programmierer fing laut LinkedIn im Januar 2017 bei Bethesda Game Studios an, womit er seit Beginn seiner Anstellung am Sci-Fi-Rollenspiel gearbeitet haben dürfte.

Und mit dem Release des Spiels am 6. September für Xbox Series X|S und PC endet seine Arbeit an der ersten neuen Spielmarke Bethesdas seit über 25 Jahren. Er wird auch beim Post-Launch-Support weiter an Starfield mitarbeiten.