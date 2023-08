Xbox Game Pass: Baldur’s Gate 1 und 2 bald im Abo möglich

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die Rollenspiele Baldur’s Gate 1 und 2 sind womöglich schon in Kürze mit dem Xbox Game Pass spielbar.

Bis Spieler auf Xbox das neue Baldurs Gate 3 spielen können, dauert es bekanntlich noch. Doch vielleicht lässt sich die Zeit ja zumindest ein wenig mit den beiden Vorgängern über den Xbox Game Pass überbrücken.

Denn es scheint, als würde Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions im Xbox Game Pass erscheinen.

Zumindest berichten einige Spieler, dass sie eine Push-Nachricht auf ihr Handy bekommen haben, die besagt, dass die beiden Rollenspiel im Abo spielbar sein.

Es liegt hier entweder ein Fehler vor oder, was erfahrungsgemäß wahrscheinlicher ist, wird Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions in Kürze im Xbox Game Pass aufgenommen.