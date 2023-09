Starfield: Fans bauen Halo Pelican, Star Wars-Schiffe und mehr

Die kreative Community von Starfield hat gerade erst angefangen sich auszutoben und kann es sicher kaum erwarten, wenn das Spiel am 6. September erscheint. Die Early Access-Spieler haben schon einige Kreationen erstellt und präsentiert, wie ihr hier sehen könnt:

Someone made a Halo Pelican ship with the ship builder in Starfield 👀🔥#Starfield ✨🚀#Xbox#Halo pic.twitter.com/gvXTpeOVKe

— 𝙆𝙧𝙖𝙩𝙤𝙨 (@GhostOfSparta1_) September 2, 2023