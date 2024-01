Autor:, in / Starfield

Jemand baut doch tatsächlich einen Mech in Starfield. Ja, einen richtigen Mech, mit Raketen und so!

Jared Kohr hat damit begonnen, einen eigenen Mech in Starfield zu kreieren. In einem ersten Video zeigt Jared, wie er durch die Gegend spaziert und am Ende ein paar Raketen abfeuert.

Wie gut sich am Ende der Mech-Prototyp in Starfield steuern und spielen lässt, bleibt abzuwarten. Im Video sieht es bisher noch zum Teil unhandlich aus. Dennoch ist die Umsetzung eines Mechs in Starfield wirklich eine beachtliche Leistung.