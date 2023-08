Starfield: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Autor:, in / Starfield

Mit Starfield öffnet sich Ende nächste Woche das brandneue Universum von Bethesda Games Studios. Es schickt Spieler in diesem neuen Rollenspiel in ein Sternenmeer, das erkundet werden will.

Doch wann genau beginnt die Reise auf Xbox und PC?

Publisher Bethesda Softworks hat jetzt die globalen Uhrzeiten bekannt gegeben, die euch verraten, wann ihr Starfield auf Xbox Series X|S und PC spielen könnt.

Starfield ist demnach am 6. September 2023 um 02:00 Uhr deutscher Zeit spielbar. Der Early Access für Vorbesteller der Deluxe Edition, des Deluxe Edition Upgrade bzw. der Constellation Edition beginnt am 1. September.

Der Pre-Load für Starfield ist bereits für Spieler auf Xbox möglich.

Bestellt Starfield in den folgenden Editionen vor: