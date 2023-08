Street Fighter 6: Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind dabei

Autor:, in / Street Fighter 6

Schaut euch hier den neuen Street Fighter 6 x Teenage Mutant Ninja Turtles Kollaboration-Trailer an und erfahrt, was im Crossover steckt.

Legt die Pizza weg und macht euch bereit für die Teenage Mutant Ninja Turtles x Street Fighter 6-Kollaboration am 8. August.

Macht euch fertig mit neuer TMNT-Ausrüstung und Emotes, neuen Titeln, TMNT-Stempeln, Hintergründen im Spiel, Kamerarahmen im Fotomodus und verwandelt euren World Tour- und Battle Hub-Avatar in eure Lieblingsschildkröte in Street Fighter 6.

Schaut euch hier im ersten Trailer an, was euch in der Street Fighter 6 x Teenage Mutant Ninja Turtles-Kollaboration erwartet: