The Ascent: Trailer zur Bekanntgabe des Release-Termins

Der Videospiele-Publisher Curve Digital freut sich, bekannt zu geben, dass der mit Spannung erwartete Debüt-Titel des schwedischen Indie-Studios Neon Giant, The Ascent, am 29. Juli 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One (29,99 Euro) und PC veröffentlicht wird und über Xbox Game Pass erhältlich sein wird.

The Ascent ist der erste Titel von Neon Giant, einem neuen 12-Personen-Studio, das sich aus Veteranen der Spieleindustrie zusammensetzt, die einige der Köpfe hinter kultigen AAA-Titeln wie Gears of War, Bulletstorm und Wolfenstein waren. Das Spiel wird auf 60 FPS abzielen und volle 4K-Unterstützung auf der Xbox Serie X haben, was eine erstaunliche Gameplay-Performance für Spieler der neuen Konsolengeneration bietet.

Arcade Berg, Creative Director und Mitbegründer von Neon Giant, sagte: „Wir sind super aufgeregt, dass die Leute bald in die Welt von The Ascent eintauchen können. Wir lieben es, Spiele zu machen, und wir tun es, weil wir wollen, dass die Leute die Erfahrung und die Welt, die wir erschaffen haben, genießen – also haben wir ein Spiel entworfen, das allen Spielern die Möglichkeit gibt, Spaß mit dem Element des Gameplays zu haben, das sie am meisten interessiert. Egal, ob man jemand ist, der es genießt, jede Ecke zu erkunden, spannende Kämpfe liebt oder sich in die Geschichte und das Wissen investiert – wir haben versucht, für jeden etwas in The Ascent zu bieten.“

Mitbegründer und Creative Director des Studios Tor Frick fügte hinzu: „Vor einem Monat haben wir das dreijährige Bestehen von Neon Giant gefeiert und wir sind so glücklich, unseren ersten Titel kurz nach diesem Meilenstein für unser junges Studio zu veröffentlichen. Wir haben ein sehr leidenschaftliches und engagiertes Team und jede Person im Studio hat etwas Neues und Großartiges in das Gesamterlebnis von The Ascent eingebracht, daher freuen wir uns sehr darauf, den Planeten Veles mit allen zu teilen und zu sehen, was die Leute von der Welt halten, die unser Team erschaffen hat.“