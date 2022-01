The Dark Pictures Anthology Triple Pack: Freundschaftspass kehrt zurück

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology Triple Pack

Der Freundschaftspass kehrt zu The Dark Pictures Anthology zurück und ist jetzt für Man of Medan, Little Hope und House of Ashes erhältlich.

Einen Monat lang können sich Spieler gemeinsam mit einem Freund durch The Dark Pictures Anthology gruseln.

Der Freundschaftspass ermöglicht jedem Käufer von Man of Medan, Little Hope oder House of Ashes, einen Freund zu einem kostenlosen Spieldurchlauf im „Gemeinsame Story“-Modus einzuladen. Der Freundepass ist ein Schlüssel für den einmaligen Gebrauch, also ladet einen Freund ein, auf den ihr euch in allen Situationen verlassen könnt.

So funktioniert der Freundschaftspass für Xbox und PlayStation

SCHRITT 1: Überzeugt einen Freund davon, die kostenlose Testversion des betreffenden Spiels zwischen dem 28. Januar und dem 28. Februar 2022 herunterzuladen.

SCHRITT 2: Stellt sicher, dass ihr die aktuellste Version des Spiels installiert habt und ladet dann euren Freund zum „Gemeinsame Story“-Modus ein.

SCHRITT 3: Spielt nicht alleine! Was als Nächstes passiert, ist eure Sache.

Hinweis: Alle Besitzer einer Vollversion von Man of Medan, Little Hope oder House of Ashes erhalten einen kostenlosen Freundschaftspass pro Spiel, mit dem sie das eigene Spiel mit einem Freund spielen können, der die Testversion besitzt. Der Freundschaftspass erlaubt es euch, das Spiel einmal komplett mit einem einzigen gespeicherten Spielstand im „Gemeinsame Story“-Modus mit einem Freund durchzuspielen, der die Vollversion nicht besitzt.

Nach dieser einmaligen Verwendung ist der Freundschaftspass nicht mehr verfügbar.

Dazu könnt ihr euch den Trailer zum The Dark Pictures Anthology Freundschaftspass anschauen: