The Day Before: Trailer zeigt neues Gameplay mit Ray Tracing

Ein neuer Trailer zu The Day Before zeigt neues Gameplay mit Ray Tracing. Der Shooter wird am 21. Juni zuerst für PC erscheinen.

Während des Nvidia GeForce-Events auf der CES 2022 wurde auch ein neuer Trailer für The Day Before veröffentlicht, der neues Gameplay mit Ray Tracing zeigt. Das Open-World-Survival-MMO wird am 21. Juni 2022 zuerst für PC erscheinen und unterstützt Ray-Traced-Reflexionen, RTX Global Illumination und Ambient Occlusion zusammen mit Nvidia DLSS.

Hier könnt ihr euch die offizielle GeForce RTX 4K Gameplay-Enthüllung zu The Day Before anschauen:

The Day Before erscheint am 21. Juni 2022 für PC, befindet sich aber auch für Xbox Series X/S und PS5 in Entwicklung.