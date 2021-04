The Elder Scrolls Online: Die mächtigen Ruinach und neues Bestrebungen-System

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online bietet euch schon bald tägliche und wöchentliche Aktivitäten namens Bestrebungen an.

Bethesda hat neue Informationen zu The Elder Scrolls Online – Die mächtigen Ruinach und dem neuen Bestrebungen-System veröffentlicht.

Von allen Geschöpfen des Reichs des Vergessens gleichen die Ruinach dem Fürsten der Zerstörung am ehesten in Gestalt und Wut. Die aus der feurigen Boshaftigkeit nach seinem Abbild geschaffenen Ruinach sind ein Schrecken für all jene, die diese mehrarmigen, muskelbepackten Monstrositäten erblicken. Wenn ihr mehr über diese unnachgiebigen Daedra erfahren möchtet, dann könnt ihr euch diesen Vorschauartikel zum kommenden neuen Kapitel Blackwood durchlesen.

Das neue Bestrebungen-System, das als Teil von Update 30 im Juni erscheint, ist eine kostenlose Ergänzung des Grundspiels von ESO, das allen Spielern zur Verfügung steht. Mithilfe dieses neuen Systems können neue tägliche und wöchentliche Aufgaben, sogenannte Bestrebungen, erledigt werden, die verschiedene Belohnungen (wie Gold oder Erfahrung) einbringen sowie eine neue Währung namens Siegel der Bestrebung gewähren.

Und so funktioniert das Ganze: Wenn ihr euch einloggt, erhaltet ihr ganz automatisch mehrere tägliche und wöchentliche Bestrebungen, in deren Rahmen ihr gebeten werdet, verschiedene Aufgaben abzuschließen. Bei diesen Aufgaben geht es um alle möglichen verschiedenen Spielstile und Aktivitäten im Spiel wie z.B. Quests abschließen, Feinde mithilfe von Klassen- oder Waffenfähigkeiten bezwingen oder Gegenstände an Händler verkaufen. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Beispiele für Bestrebungen

Gegenstände durch Taschendiebstahl erlangen

Quests abschließen

Feinde mithilfe von Klassen- oder Waffenfähigkeiten bezwingen

Gegenstände an Händler verkaufen

Verschiedene Arten von Gegenständen herstellen

Verschiedene Arten von Monstern bezwingen

Ressourcenvorkommen abernten

und vieles mehr!

Und das Beste daran: Mit der brandneuen Währung Siegel der Bestrebung könnt ihr alle aktuell in Kronen-Kisten verfügbaren Gegenstände zum ersten Mal auch allein durch das Spielen erwerben. Dazu gehören alle möglichen Verbrauchsgüter aus Kisten, Begleiter, kosmetische Dinge oder gar extrem seltene Apex-Reittiere.