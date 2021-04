Cyberpunk 2077: Gute Beziehung zu Sony trotz Entfernung aus dem PlayStation Store

CD Projekt behauptet, dass man „freundschaftliche Beziehungen“ zu Sony unterhält, nachdem Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store entfernt wurde.

In einem Interview mit Reuters sagte Adam Kiciński, CEO des Unternehmens, dass das polnische Studio nicht die Absicht hat, Cyberpunk 2077 nach dem schwierigen Start aufzugeben.

Nach drei Verzögerungen erschien das mit Spannung erwartete RPG im Dezember 2020 mit einer Reihe von technischen Problemen, vor allem auf Last-Gen-Konsolen, was dazu führte, dass der Titel etwa eine Woche nach seiner Veröffentlichung aus dem PlayStation Store entfernt wurde.

Zu dieser Zeit versprach CD Projekt, das Gesamterlebnis durch zukünftige Patches zu verbessern – das Update 1.2 vom März enthielt über 500 Verbesserungen – aber sagte auch, dass Kunden, die das Spiel nicht behalten wollten, sich für eine Rückerstattung entscheiden könnten.

Ende März, etwa dreieinhalb Monate nachdem Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store entfernt wurde, wurde CD Projekt während einer Telefonkonferenz gefragt, wann das Spiel auf Sonys digitalen Marktplatz zurückkehren könnte.

„Also, was diesen Prozess angeht, haben wir mehrere Patches veröffentlicht, wir haben gerade einen wirklich großen veröffentlicht, und wir haben mehrere Hotfixes veröffentlicht, und jeder einzelne von ihnen bringt uns der Rückkehr in den PSN-Store näher“, sagte Michał Nowakowski, CD Projekt’s SVP of Business Development. „Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei Sony. Wir glauben, dass wir näher dran sind als weiter, aber natürlich liegt die endgültige Entscheidung bei ihnen, also warten wir es ab.“

Später in der Telefonkonferenz wurde CD Projekt gebeten, eine aktualisierte Verkaufsprognose für das Spiel zu geben. Während Nowakowski keine Zahl nannte, sagte er, dass die Verkäufe durch zwei Hauptfaktoren stark beeinflusst werden – die Veröffentlichung der Next-Gen-Version in der zweiten Hälfte des Jahres und die Rückkehr des Spiels in den PlayStation Store.

Die Abwesenheit von Cyberpunk in Sonys digitalem Store schade möglicherweise den Verkäufen auf allen Plattformen, sagte Nowakowski.

„Was die Cyberpunk-Verkäufe in diesem Jahr angeht, so glaube ich, dass sie in erster Linie von zwei wichtigen Elementen angetrieben werden, an denen wir weiterhin arbeiten. Erstens, das Patchen und Aktualisieren des Spiels, und das sollte auch dazu führen, dass man wieder in den Sony-Store kommt. „Offensichtlich wird die Entscheidung von Sony von vielen Spielern mit Spannung erwartet und wir glauben, dass sie auch die Kaufentscheidungen nicht nur der Spieler auf der PlayStation, sondern auch auf anderen Plattformen beeinflussen wird, daher ist das für uns sehr wichtig.“

Nowakowski sagte auch, dass CD Projekt’s zukünftige Spiele „viel kürzere“ Marketingkampagnen haben werden, nachdem es verschiedene Probleme mit der Kommunikation von Cyberpunk 2077 gab.

„Wir warten bis kurz vor der Veröffentlichung eines Spiels, bevor wir Dinge wie Trailer oder Demos zeigen oder in die Tiefe gehen, was die Spielmechanik angeht.“ „Und wenn Kampagnen starten, versuchen wir, die Erwartungen auf allen Plattformen richtig zu steuern“, so Nowakowski. „Das bedeutet, dass wir uns auf die Kommunikation von poliertem Spielmaterial konzentrieren, nicht auf Konzepte. Wir werden auch Footage von unseren Spielen auf allen Plattformen zeigen, auf denen sie veröffentlicht werden.“

CD Projekt bestätigte während der Telefonkonferenz auch, dass es Pläne zur Veröffentlichung eines Triple-A-Cyberpunk-Multiplayer-Spiels gestrichen hat.