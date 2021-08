The Elder Scrolls V: Skyrim: Entwickler schwelgen in Erinnerungen

Zum zehnjährigen Jubiläum von The Elder Scrolls V: Skyrim haben sich einige Entwickler des Spiels zusammengesetzt und darüber gesprochen.

Im Rahmen der QuakeCon 2021 und zur Feier des zehnjährigen Jubiläums von The Elder Scrolls V: Skyrim haben sich einige Entwickler des Spiels zu einer Plauderstunde getroffen, um Hintergrundgeschichten und Erinnerungen aus der Entwicklung auszutauschen und über das Spiel im Allgemeinen zu sprechen.

Im Verlauf des Panels wurde außerdem angekündigt, dass der Originalsoundtrack zur Feier des Jubiläums am 11. November vom London Symphony Orchestra aufgeführt und live gestreamt werden wird. Außerdem hat Bethesda die The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition angekündigt, die neben der Vollversion des Spiels auch alle drei Erweiterungen enthält: Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Des Weiteren werden alle Verbesserungen aus der The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition enthalten sein. Die Anniversary Edition beinhaltet zusätzlich über 500 einzigartige Inhalte aus dem Creation Club – einschließlich Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Zauber und mehr.