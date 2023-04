The Mageseeker: A League of Legends Story: Sylas mischt Feinde im Gameplay-Trailer auf

Mit seinen Ketten mischt Sylas die Feinde im Gameplay-Trailer zu The Mageseeker: A League of Legends Story ordentlich auf.

Zwar hat sich Sylas von seinen Ketten befreien können, doch der Protagonist in The Mageseeker: A League of Legends Storylegt sie nicht ab. Im Gegenteil: der Magier schwingt seine Ketten und greift damit seine Feinde an. So kann er seinem Gegner etwa Zauber entreißen und sie dann gegen ihn anwenden.

Die Ketten nutzt Sylas aber auch zur Fortbewegung und manövriert beinahe mühelos um Gegner herum, um die Oberhand zu gewinnen.

Wie der Magier seine Kräfte dank der Ketten entfesselt, demonstriert er im neuen Gameplay-Trailer.

The Mageseeker: A League of Legends Story wird ab dem 18. April 2023 für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox sowie auf GOG, Steam und Epic Games erhältlich sein.