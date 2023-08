The Texas Chain Saw Massacre: Blutige Kettensägen im Abo

Autor:, in / The Texas Chain Saw Massacre

Erlebt den Wahnsinn und das Makabre in The Texas Chain Saw Massacre selbst.

Schlüpft in die Rolle eines der berüchtigten Slaughter-Familie oder ihrer Opfer in The Texas Chain Saw Massacre, einem asymmetrischen Third-Person-Horror-Erlebnis, das auf dem bahnbrechenden und kultigen Horrorfilm von 1974 basiert.

Spieler von The Texas Chain Saw Massacre können endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben.

The Texas Chain Saw Massacre ist ab sofort für 39,99 auf Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich und ist im Game Pass für Xbox und PC enthalten.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen:

Darüber hinaus haben die Entwickler in folgender Grafik bekannt gegeben, was sich alles am Spiel seit dem Tech-Test verbesser hat: