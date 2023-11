Ubisoft: 124 Mitarbeiter werden entlassen

Weniger Wochen vor Weihnachten erhalten 124 Mitarbeiter bei Ubisoft eine Kündigung unter dem Baum. Der Videospielentwickler aus Frankreich streicht insgesamt 124 Stellen. Vom Stellenabbau betroffen sind Menschen in einem VFX-Studio in Montreal.

Laut Ubisoft erfolgt der Abbau der Stellen, um Abläufe zu straffen und die Effizienz zu steigern.

Gegenüber VGC sagte das Unternehmen: „In den letzten Monaten hat jedes Team innerhalb von Ubisoft nach Möglichkeiten gesucht, unsere Abläufe zu straffen und unsere kollektive Effizienz zu steigern, damit wir langfristig besser für den Erfolg aufgestellt sind.“

„In diesem Zusammenhang haben wir heute bekannt gegeben, dass wir die allgemeinen und administrativen Funktionen unserer kanadischen Studios reorganisieren und die Anzahl der Mitarbeiter in Hybride (unserem VFX-Studio in Montreal) und in unserem globalen IT-Team reduzieren, was sich auf insgesamt 124 Stellen auswirkt.“