Ubisoft: Neues Tom Clancy-Spiel wird heute enthüllt

Die Spannung steigt, denn Ubisoft wird heute ein neues Spiel aus der Tom Clancy-Reihe enthüllen. Dabei haben die Kollegen von IGN bereits die Möglichkeit gehabt es auszuprobieren und haben für euch einen ersten kleinen Vorgeschmack für euch:

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

— IGN (@IGN) July 18, 2021