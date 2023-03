Ubisoft: Strategische Reorganisation in Europa

Autor:, in / Ubisoft

Das Unternehmen Ubisoft, arbeitet an einer strategischen Reorganisation in Europa und schließt angeblich eine Reihe von Niederlassungen.

Ubisoft will sich strategisch neu aufstellen und in Europa eine Reorganisation vollziehen. Somit wird „Ubisoft Benelux“ zum 1. April 2023 geschlossen – was garantiert kein schlechter Aprilscherz ist, wenn die E-Mail von Ubisoft, die im Netz aufgetaucht ist, korrekt ist.

Dazu sollen „eine Reihe von Niederlassungen in Europa“ geschlossen werden, wobei es sich hierbei womöglich ausschließlich um Geschäftsstellen und keine Entwicklungsstudios handelt. In einer Erklärung gegenüber NME weigerte sich Ubisoft, weitere Details zu nennen, da der Prozess noch nicht abgeschlossen ist, gab aber bekannt, dass die Verlagsgruppe an einer strategischen Reorganisation ihrer europäischen Niederlassungen arbeitet.

In einer E-Mail-Nachricht soll unter anderem Folgendes verkündet worden sein:

„Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, hat das Management von Ubisoft beschlossen, eine Reihe von Niederlassungen in Europa zu schließen. Leider ist auch Ubisoft Benelux von der geplanten Schließung betroffen, wobei die meisten Mitarbeiter zum 1. April 2023 entlassen werden.“ „Infolge der Schließung wird Ubisoft BV den derzeitigen Vertrieb von physischen Spielen in den Benelux-Ländern vollständig an einen Distributor auslagern, der zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.“