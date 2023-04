Vampire Survivors: Für die Veröffentlichung auf Xbox erhielt das Spiel eine neue Engine

Zum Release des neuen DLC Tides of the Foscari für Vampire Survivors warfen Poncle Tech Director Sam McGarry sowie Lead Game Developer Adam Goodchild bei Xbox Wire einen Blick auf die Entwicklung des Spiels und der Firma seit der Veröffentlichung.

Vampire Survivors wurde als erstes 2021 auf itch.io als kostenloses Browsergame gestartet. Ende 2021 wurde die Early-Access Phase auf Steam eingeleitet, der offizielle Launch erfolgte schließlich im Oktober 2022, dabei erschien das Spiel ab Tag eins sowohl im PC Game Pass als auch Xbox Game Pass – und erfreut sich großer Beliebtheit.

Während die Ursprungsfassung somit für PC auf Basis von Webtechnologien wie JavaScript entwickelt wurde, lief der Build auf anderen Plattformen nicht sehr gut, wie McGarry erläuterte.

Eine neue Engine zu kreieren, hatte somit Priorität für das Team. Diese kam für die Xbox-Plattform erstmals zum Einsatz. Wie McGarry verrät, bestand die Herausforderung für das Team darin, die Level-Parität zwischen den verschiedenen Versionen des Spiels, der Xbox Version und der ursprünglichen Javascript Version auf PC, sicherzustellen. So wurde Vampire Survivors für Xbox umgebaut, ohne dass die Spieler es überhaupt bemerkt haben.

Während Schöpfer Luca „poncle“ Galante das Spiel ursprünglich im Alleingang entwickelte, steht ihm inzwischen ein komplettes Entwicklerteam zur Seite, um die zwei Versionen des Spiels am Laufen zu halten. Dabei habe sich laut McGarry der grundsätzlichen Arbeitsweise nur wenig verändert.

„Letztendlich haben wir jetzt einfach mehr Leute im Prozess“, erklärte er. „Es beginnt also immer noch bei Luca und läuft durch, er erledigt die Arbeit an dieser PC-Version zusammen mit Autoren und anderen Teams, die bei der kreativen Seite der Dinge helfen. Wir übernehmen dann diese Arbeit und replizieren sie in der neuen Engine. Dieses Dual-Engine-Setup hat uns dabei geholfen, den gleichen Workflow in gewisser Weise beizubehalten, ohne den kreativen Teil ganz am Anfang der Kette zu stören.“