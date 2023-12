Xbox Game Pass: Bereits 40 Spiele für das Jahr 2024 bekannt

Neues Jahr, neue Games. Das gilt auch für den Xbox Game Pass. Ein Tweet von „Baiisun“ fasst hervorragend zusammen, welche Spiele euch im kommenden Jahr erwarten werden, wenn ihr ein Abo für den Xbox Game Pass euer Eigen nennt.

Leider gibt es für einige dieser Titel noch keinen konkreten Termin, ein paar Daten könnt ihr euch allerdings schon im Kalender anstreichen.

So erscheint am 18. Januar Turnip Boy, ehe am 25. Januar Go Mecha Ball folgt. Im ersten Quartal stehen außerdem Open Roads, Lightyear Frontier und STALKER 2 – Heart of Chornobyl auf dem Programm, um nur ein paar zu nennen. Im Frühjahr erwartet euch obendrein etwa Cities: Skylines II.

Weitere Knaller dürften für viele Ara: History Untold, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 und Senua’s Saga – Hellblade II und vieles mehr sein, wobei für eine Reihe von Titeln noch kein konkreter Termin mitgeteilt wurde.

Einen Überblick über alle 40 Spiele, die 20204 über den Xbox Game Pass verfügbar sein werden, verschafft ihr euch im entsprechenden Post:

Already 40 games announced for release on @XboxGamePass in the upcoming year!

Which one of those will be the hidden gems of 2024?#gamepass #gamographics pic.twitter.com/moHh6Azp03

— Baiisun (@baiisun) December 28, 2023