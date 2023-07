Xbox Game Pass: Call of Duty nicht vor 2025 im Abo

Mit der gestrigen Nachricht der Abweisung der einstweiligen Verfügung der FTC, sehen viele Spieler früher als später den Xbox Game Pass vor Spielen aus dem Katalog von Activision Blizzard überquellen.

Doch ganz so schnell dürfte es bei einer erfolgreichen Übernahme wohl nicht gehen, zumindest nicht für die Shooter-Reihe Call of Duty.

Dokumente der CMA zufolge wird Call of Duty nicht vor 2025 im Xbox Game Pass erwartet.

Ob das auch für andere Spiele gilt oder sich nur auf Call of Duty bezieht, kann nicht gesagt werden.

Auszug aus dem Dokument laut Tom Warren (The Verge): „Auf dieser Grundlage würden wir davon ausgehen, dass die Vorteile innerhalb eines angemessenen Zeitraums anfallen würden (obwohl es in der Praxis wahrscheinlich eine gewisse Verzögerung zwischen dem Abschluss der Fusion und dem Erscheinen von (CoD auf Game Pass im Jahr 2025 geben würde). Wir sind daher der Ansicht, dass zumindest ein gewisser Nutzen aus der beantragten Game Pass RCB innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu erwarten ist, so dass die Bedingung in Abschnitt 30(3)(a) des Gesetzes erfüllt ist.“