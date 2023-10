Xbox Game Pass: Commandos-Comeback im Jahr 2024

Autor:, in / Xbox Game Pass

Publisher Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass mit Commandos: Origins die genreprägende Stealth-orientierte Echtzeit-Taktik-Serie Commandos 2024 ihr triumphales Comeback feiern wird.

Commandos: Origins führt zurück in den Zweiten Weltkrieg und erzählt die Geschichte, wie sich die bekannten Charaktere erstmals getroffen und zur legendären Commandos-Einheit zusammengeschlossen haben.

Gemeinsam mit Green Beret, Sapper und Co. behaupten sich Spieler in taktisch anspruchsvollen Einsätzen gegen die Nazi-Übermacht, schalten strategisch wichtige Ziele aus und bereiten so den Alliierten den Weg zum Sieg über die Achsenmächte.

Die packende Handlung führt durch mehr als zehn Missionen an authentischen historischen Orten, von den eisigen Landschaften der Arktis bis zu den sengenden Wüsten Afrikas. Spieler schleichen sich durch taktische Stealth-Einsätze, die sie immer wieder vor neue Ziele und Herausforderungen stellen. Dank der einzigartigen Fähigkeiten der Commandos ergeben sich verschiedene Lösungswege für jede Mission.

Commandos: Origins bietet ein aufregendes und anspruchsvolles Echtzeitstrategie-Spielerlebnis, das es den Spielern ermöglicht, die einzigartigen Fähigkeiten der Commandos zu nutzen, die Kunst der Tarnung zu beherrschen, aus dem Schatten heraus zuzuschlagen und in der Nacht zu verschwinden, noch bevor die feindlichen deutschen Truppen reagieren können.

Commandos: Origins bringt sich in Position für einen Release im Jahr 2024 und wird vom ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC enthalten sein sowie für Xbox Series X|S, Windows PC und PlayStation 5 erscheinen, wie wir bereits berichtet haben.