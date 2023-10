Xbox Game Pass: Das sind die neuen Quests im Oktober

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Shocktober ist auch im Xbox Game Pass angekommen und bietet den ganzen Monat über Quests für Mitglieder des Ultimate Game Pass und des Xbox Game Pass für Konsole an. Spielt eure Spiele, schließt Quests ab und löst Punkte für coole Rewards ein.

Xbox Game Pass Quests – Oktober 2023

State of Decay 2: Juggernaut Edition (250 Punkte – Nur Ultimate) – Töte 75 Zombies

Spiele Amnesia: The Bunker (5 Punkte)

Quest Completionist (500 Punkte) – Schließe 22 Daily und 12 Weekly Quests ab

Dazu wurde erst gestern Forza Motorsport 2023 im Xbox Game Pass veröffentlicht und es scheint so, dass schon bald die ersten Spiele nach der Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft im Abo landen könnten. Call of Duty: Modern Warfare III und Diablo IV werden es aber nicht dieses Jahr in das Abo schaffen, wie wir bereits berichtet haben.