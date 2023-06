Xbox Game Pass: Dieses eine Spiel ist heute neu im Abo

Heute gibt es schon wieder Nachschub im Xbox Game Pass. Diesmal wartet das Spiel Story of Seasons: Friends of Mineral Town auf der Xbox und dem PC auf euren Download. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, dann lest euch diesen Beitrag durch.

Xbox Game Pass – Juni 2023

29. Juni 2023 – Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsole und PC)

Und falls ihr es verpasst habt, es wurden schon einige weitere Titel im Abo veröffentlicht. Mit dabei waren Need for Speed Unbound, The Bookwalker Thief of Tales, Bramble: The Mountain King, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch und einige mehr.

Welches Game spielt ihr derzeit im Xbox Game Pass-Abo auf eurer Xbox?